لتعويض نقص العتاد.. واشنطن تنقل لكييف أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادَرَة باليمن

وتفصيلاً، كان مسؤولون أمريكيون قد كشفوا في وقت سابق اليوم أن واشنطن ستنقل آلافًا من قطع الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".