"البنتاغون": لا مؤشرات على توغل بري إسرائيلي وشيك في لبنان

وشددت سابرينا على أن الجيش الأمريكي لا يقدم دعمًا مخابراتيًا لإسرائيل في عملياتها بلبنان، كما عبّرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون عن قلقها "من سقوط ضحايا مدنيين في لبنان".