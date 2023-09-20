شملت 14 موقعًا.. هل نفّذت أوكرانيا ضربات جوية ضد مرتزقة "فاغنر" في السودان؟

ذكرت "سي إن إن" الأمريكية في تقرير، اليوم (الأربعاء)، أنه من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تلقت دعمًا من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، في صراعها الذي تخوضه مع الجيش السوداني منذ أبريل الماضي.
وأضافت "سي إن إن"، أن "القوات الخاصة الأوكرانية على الأرجح نفّذت هجمات بطائرات مُسيّرة، مستهدفةً عناصر مدعومة من فاغنر قرب العاصمة السودانية".
وأوضحت أن الهجمات المقصودة شملت 14 ضربة مختلفة، على مواقع لأسلحة ومعدات قوات الدعم السريع، التي يُعتقد أن "فاغنر" دعمت بها القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو.
وقال مصدر عسكري أوكراني لـ"سي إن إن": "إن العملية لا يبدو أنها من صنيعة الجيش السوداني، والقوات الخاصة الأوكرانية على الأرجح هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت الدعم السريع بالمسيرات".
من جهته، نفى مسؤول عسكري سوداني بارز علمه بتنفيذ أوكرانيا لعملية عسكرية في السودان، معربًا عن اعتقاده بأن مثل هذه الأخبار غير صحيحة.
وبيّنت الشبكة أنها لم تتمكّن من التأكد بشكل مستقل من وقوف أوكرانيا وراء الهجوم، لكن مقاطع فيديو للهجوم كشفت عن تشابهه مع الهجمات التي تنفذها الطائرات الأوكرانية دون طيار.
وأكد العديد من المسؤولين الأمريكيين عدم علمهم بالضربات المزعومة، وأبدوا دهشتهم من فكرة وجود ضربات للقوات الأوكرانية في السودان.