شملت 14 موقعًا.. هل نفّذت أوكرانيا ضربات جوية ضد مرتزقة "فاغنر" في السودان؟

ذكرت "سي إن إن" الأمريكية في تقرير، اليوم (الأربعاء)، أنه من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في السودان، حيث تلقت دعمًا من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، في صراعها الذي تخوضه مع الجيش السوداني منذ أبريل الماضي.