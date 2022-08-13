إخماد الحريق في خزانات النفط في كوبا

ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضًا عن إصابة 132 شخصًا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.