أوكرانيا تجند السجناء لمواجهة تقدم روسيا.. وألمانيا تعد كييف بأسلحة بعيدة المدى!

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى للتصدي للتقدم الروسي في منطقة خاركيف الشمالية، إذ لا يزال الوضع "مأساوياً للغاية" في ثاني أكبر مدينة في البلاد.