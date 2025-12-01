بمسيرة تنموية شاملة.. الإمارات تحتفل بيومها الوطني الـ54

وفي المجال البيئي، واصلت الإمارات خلال عام 2025م تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، تماشيًا مع أهدافها الوطنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2051م، حيث أعلنت عن مشروع رائد عالميًا يجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة لتوفير نحو 1 جيجاواط يوميًا من الطاقة النظيفة، كما تعمل الدولة على تعزيز محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة، مع الاستعداد لتشغيل محطة عجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاواط في 2026م، التي ستسهم في خفض أكثر من 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.