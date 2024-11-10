3 مكالمات بعد الانتخابات... ترامب ونتنياهو رؤية مشتركة حول التهديد الإيراني

يذكر أن الولايات المتحدة هي الحليف الأبرز لإسرائيل، حيث تدعمها على الصعيدين السياسي والعسكري، وقد اتخذ ترامب خلال ولايته السابقة خطوات جذرية لدعم إسرائيل، من ضمنها نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.