3 مكالمات بعد الانتخابات... ترامب ونتنياهو رؤية مشتركة حول التهديد الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إجرائه ثلاث محادثات مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب سكاي نيوز فقد ركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وصرّح نتنياهو بأنهما يشتركان في الرؤية حول "التهديد الإيراني" وما يحمله من مخاطر متعددة، مشيرًا إلى الفرص المواتية التي أمام إسرائيل لتوسيع السلام في المنطقة.
وأكد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن هذه المحادثات "تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفًا أن الحوار كان جيدًا ومهمًا للغاية.
يذكر أن الولايات المتحدة هي الحليف الأبرز لإسرائيل، حيث تدعمها على الصعيدين السياسي والعسكري، وقد اتخذ ترامب خلال ولايته السابقة خطوات جذرية لدعم إسرائيل، من ضمنها نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.