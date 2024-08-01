"بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله".. "حماس" تنفي مقتل قائد جناحها العسكري "الضيف"

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، مزاعم الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.
وأشار "مرداوي" إلى أن "الضيف" بخير، ويتابع مزاعم "إسرائيل" باغتياله.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكد مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، استنادًا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش.
وجاء في بيان جيش الاحتلال أن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
ولفت البيان إلى أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس في "حماس"، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع، ومع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في 13 يوليو الماضي أن الضيف، ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس"، كانا هدفًا لغارة جوية على خان يونس أدت إلى مقتل وإصابة المئات.
بدورها، نفت حركة "حماس" "ادعاءات وأكاذيب الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الضيف"، مؤكدةً أنه "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".