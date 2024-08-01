"بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله".. "حماس" تنفي مقتل قائد جناحها العسكري "الضيف"

ولفت البيان إلى أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس في "حماس"، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع، ومع الضيف وسلامة تم القضاء على عدد آخر من المخربين".