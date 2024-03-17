"العفو الدولية" تناشد الرئيس الأمريكي بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

فيما تعرضت عدد من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.