"العفو الدولية" تناشد الرئيس الأمريكي بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

ناشدت منظمة "العفو الدولية" الرئيس الأمريكي بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
فيما تعرضت عدد من القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.
وصباحًا، حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وفق المصدر ذاته.
من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قبالة بلدة الوزاني وتحقيق إصابات مباشرة.