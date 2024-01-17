حمّلتها جميع عواقب الهجوم.. الجامعة العربية تدين بشدة القصف الإيراني لكردستان العراق

وحسب موقع سكاي نيوز عربية، شددت الجامعة على "وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي، وعلى حق العراق بصفته عضوًا مؤسسًا في جامعة الدول العربية وعضوًا في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".