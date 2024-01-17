حمّلتها جميع عواقب الهجوم.. الجامعة العربية تدين بشدة القصف الإيراني لكردستان العراق

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، يوم الأربعاء، القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل في إقليم كردستان العراق. وحمّلت جامعة الدول العربية إيران جميع عواقب الهجوم على إقليم كردستان العراق.
وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كل الذرائع الإيرانية لتبرير القصف.
وحسبما ذكرت "الخارجية العراقية"، فإن الجامعة حمّلت إيران "جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل".
وحسب موقع سكاي نيوز عربية، شددت الجامعة على "وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي، وعلى حق العراق بصفته عضوًا مؤسسًا في جامعة الدول العربية وعضوًا في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".