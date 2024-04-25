شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا مأهولًا شرق مدينة رفح؛ مما أدى إلى ارتقاء خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة؛ مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعًا في محيط المستشفى ذاته، كما استُشهد فلسطيني، وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين شرق رفح.