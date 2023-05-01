الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع الإنساني في السودان

وأوضح "غريفيث" في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك المصابين في أعمال العنف، مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة.