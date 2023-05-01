الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع الإنساني في السودان

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، من أن الوضع الإنساني في السودان وصل نقطة الانهيار، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الاثنين).
وأوضح "غريفيث" في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك المصابين في أعمال العنف، مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة.
وأصدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيانه قبيل توجهه في رحلة إلى المنطقة بناءً على توجيهات الأمين العام أنطونيو غوتيريش.