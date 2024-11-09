حول ملفات "أوكرانيا" و"الهجرة" و"الاقتصاد".. ما الذي سيفعله "ترامب" بعد عودته للبيت الأبيض؟

اقتصاديًّا، من المرجح أن يواصل ترامب تقليص الضرائب، خاصة على الشركات؛ وهو ما يراه حافزًا للنمو الاقتصادي، ويتوقع أن يستمر في سياسة "أمريكا أولاً"؛ ما يعني فرض المزيد من الرسوم الجمركية على بعض البلدان التي يراها منافسة غير عادلة، مثل الصين، كما سيعمل على تعزيز التصنيع في الولايات المتحدة عبر تقديم حوافز مالية للشركات الأمريكية؛ لإعادة التصنيع داخل البلاد.