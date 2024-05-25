رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين

ونوّه إلى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقلاً من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وما لا يقل عن 27 محتجزاً من غزة، منذ أكتوبر 2023، ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، حيث تعمل على حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف، من بينهم أطفال، وعديد منهم لا تُعرف أماكن وجودهم وظروفهم.