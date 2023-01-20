ليتوانيا تؤكّد أن بضع دول سترسل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس؛ أن "بضع دول" سترسل دبابات ليوبارد إلى كييف، وذلك عشية اجتماع مهم لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا.
وقال الوزير في اتصال هاتفي مع فرانس برس، إن "بضع دول سترسل" دبابات ليوبارد، واعداً بـ "معلومات أخرى" خلال اجتماع رامشتاين.
وشارك الوزير في اجتماع ضمَّ تسع دول مانحة في قاعدة تابا العسكرية في إستونيا.
وتتواصل المباحثات في شأن الدعم العسكري لأوكرانيا خلال اجتماع لخمسين بلداً، دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.