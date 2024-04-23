تعرض لتوبيخ القاضي.. "ترامب" يواجه تهمة ترهيب الشهود في قضية الممثلة الإباحية

والرئيس السابق متهم بتزوير سجلات تجارية مع "كوهين" لشراء صمت "دانييلز" بشأن علاقة جنسية، ذكرت أنه أقامها معها عام 2006، وكان يمكن أن يؤدي الكشف عنها في حينه إلى التأثير سلبًا على حظوظه في الفوز بالرئاسة.