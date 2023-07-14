ردع نووي ساحق.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا.. انتهاك أم إجحاف؟!

أطلقت كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك السلاح النووي، قبل يومين، صاروخاً يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتر، فيما حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، اليوم الجمعة، من "ردع نووي ساحق" ما لم تتخلَّ الولايات المتحدة عما وصفته بـ"سياستها العدائية" ضد بيونغ يانغ، وفق وسائل إعلام رسمية.