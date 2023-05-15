تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية للمرة الأولى في تاريخها.. تعرف على الموعد

بدأت تركيا الاثنين تستعد لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.