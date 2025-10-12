انتحار والدة أحد قتلى مهرجان نوفا بإسرائيل.. حالة ثانية مع الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"

بعد يومين فقط من انتحار إسرائيلي نجا من مهرجان نوفا الموسيقي خلال أحداث 7 أكتوبر، أقدمت يلينا جيلر، والدة سلافا جيلر الذي قُتل في المهرجان نفسه، على الانتحار.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن يلينا لم تتمكن من تجاوز صدمة مقتل ابنها قبل عامين، إذ عانت من مرض نفسي لسنوات طويلة، وتدهورت حالتها بشكل متزايد مع اقتراب الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، إلى أن أنهت حياتها في 9 أكتوبر 2025.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نشرت أمس السبت خبر انتحار روي شاليف، أحد الناجين من مهرجان نوفا، بعد أن نشر رسالة وداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر عليه داخل سيارة محترقة بالقرب من نتانيا. وكشفت كاميرات المراقبة أنه اشترى وقودًا قبل ساعات من العثور على جثته.
يُذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم الأحد أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 67,806 شهداء و170,066 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.