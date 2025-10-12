انتحار والدة أحد قتلى مهرجان نوفا بإسرائيل.. حالة ثانية مع الذكرى الثانية لـ"طوفان الأقصى"

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نشرت أمس السبت خبر انتحار روي شاليف، أحد الناجين من مهرجان نوفا، بعد أن نشر رسالة وداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر عليه داخل سيارة محترقة بالقرب من نتانيا. وكشفت كاميرات المراقبة أنه اشترى وقودًا قبل ساعات من العثور على جثته.