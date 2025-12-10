استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة جرّاء قصف مدفعي استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.