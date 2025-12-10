استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة جرّاء قصف مدفعي استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,369 شهيدًا، و171,069 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
وتتواصل في عدد من مناطق القطاع عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمباني السكنية التي دمّرتها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد عامين من العدوان المتواصل.