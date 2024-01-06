"إعلان متأخر".. "البنتاغون": وزير الدفاع نُقل إلى المستشفى في أول يناير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم (السبت)، أن الوزير لويد أوستن نُقِل إلى المستشفى في مطلع يناير الجاري؛ وسط انتقادات إعلامية لتأخر الإعلان.
وأوضح الناطق باسم "البنتاغون" بات رايدر، في بيان، أن الحالة الصحية لـ"أوستن" جيدة حاليًا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن "رايدر" أن نقل "أوستن" إلى المستشفى جاء بسبب مضاعفاتٍ ظهرت بعد إجرائه عملية جراحية (لم يُذكر توقيت إجرائها).
وأضاف أن حالته الصحية جيدة وتتجه إلى التحسن، وينتظر عودته لمواصلة عمله.
من جهته، أعرب ممثل "تجمع الصحافة" في "البنتاغون"، عن قلقه إزاء الإعلان المتأخر عن هذا الخبر.
وقال: "إن الرأي العام يحق له معرفة هكذا تطورات، وتأخر البنتاغون عن الإعلان عن الحدث، مهزلة".