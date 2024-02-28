قيادي بـ"حماس": اتفاق مبدئي بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

وأبدى القيادي في حماس تفاؤلاً حذرًا، وقال: "قد يكون هناك مخرج من خلال اللقاء في باريس. وحركة حماس تبدي إيجابية كبيرة في التعامل مع ما يقدم لها، إلا أنها في مرحلة دراسة الورقة والتواصل مع جميع الفرقاء، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، وكل من له شأن في هذه المسألة".