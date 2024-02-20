القوات الأمريكية وحلفاؤها يسقطون 10 مسيّرات وصاروخ كروز قبالة سواحل اليمن

أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة والحلفاء عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أمريكية بأضرار طفيفة من جراء هجمات، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.
وتفصيلاً، تبنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، الاثنين، هجمات استهدفت سفينتين أمريكيتين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن "طائرة وسفناً حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء" أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الاثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.
وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمّرت ليلاً مسيّرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا هاتين المسيّرتين من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية إسقاطها.
وقالت سنتكوم إنّ مدمّرة أمريكية أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن كان "موجّهاً نحوها" في وقت مبكر الثلاثاء، فيما دمّرت قوات أمريكية مسيّرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في اليمن الإثنين.
وأصاب صاروخان بالستيان مضادان للسفن، يوم الاثنين، سفينة شحن الحبوب سي تشامبيون المملوكة لجهة أمريكية وترفع العلم اليوناني، ما ألحق بها أضراراً طفيفة، فيما أصابت مسّيرة سفينة الشحن نافيس فورتونا المملوكة أيضاً لجهة أمريكية وترفع علم جزر مارشال.
وأعلن الحوثيون في بيان الاثنين "استهداف "سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، الأولى +سي تشامبيون Sea champion+ والأخرى +نافيس فورتونا Navis Fortuna+".
ومنذ 19 نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب ضد سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
وفي محاولة لردعهم، شنت القوّات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 يناير، فيما ينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأحد.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافاً مشروعة".
ويتصاعد الغضب في الشرق الأوسط إزاء الحملة المدمّرة التي تشنّها إسرائيل في غزة رداً على هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر، ما يؤجج العنف ويفضي إلى هجمات تشنّها مجموعات مدعومة من إيران في لبنان، والعراق، وسوريا، واليمن.