بعد العثور على 6 جثث من الأسرى.. الجيش الإسرائيلي: العمل العسكري لن يعيد المحتجزين

وتعقيباً على ذلك، قال منتدى "عائلات المختطفين" إن الإعلان عن مقتل مندور الذي كان حيا، يعد بمثابة "صرخة بوجه الحكومة الإسرائيلية" برئاسة بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه كان يجب تحريره مع كافة المحتجزين وهم أحياء، والقبول بالصفقة المطروحة على الطاولة للوصول إلى هدنة مع حركة حماس.