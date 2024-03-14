رصاص يحصد أرواح منتظري الإغاثة.. "دموية إسرائيل" لا تجف في غزة لليوم الـ160

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ160.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطيني "وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأفادت الوكالة، بأن 7 شهداء و86 مصابًا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على تجمع للمواطنين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت في حي الزيتون بالمدينة.
ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة المغراقة، وآخر في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهداف منزل في مدينة الزهراء.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ارتقى عدد من الشهداء، في قصف مدفعية الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقًا.
وأضافت الوكالة، أنه جرى انتشال عشرات الشهداء والجرحى من الطرقات والمنازل في أبراج حمد السكنية، غرب خان يونس، بعد تراجع آليات الاحتلال العسكرية بشكل جزئي.
وأطلقت زوارق الاحتلال قذائف سقطت قرب خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات حتى اللحظة.
وفي مدينة رفح، أصيب عدد من المواطنين في قصفٍ استهدف منزلًا في حي الجنينة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31341، والمصابين إلى 73134؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.