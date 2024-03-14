رصاص يحصد أرواح منتظري الإغاثة.. "دموية إسرائيل" لا تجف في غزة لليوم الـ160

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31341، والمصابين إلى 73134؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.