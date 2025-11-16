غارات ونسف منازل في خان يونس ورفح.. واقتحام دموي في الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد حسن قوله إن "فتَيَين أُصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم؛ أحدهما بالرصاص الحي في الصدر وتوفي متأثرًا بإصابته، والآخر أصيب برصاصة في الظهر ونُقل إلى المستشفى".