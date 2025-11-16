غارات ونسف منازل في خان يونس ورفح.. واقتحام دموي في الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية، صباح الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن "طائرات الاحتلال شنت غارات جوية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرةً إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.
وأوضحت الوكالة أن "آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع"، لافتةً إلى أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة".
وأضافت أن "آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح".
في سياق متصل، قُتل فتى فلسطيني وأُصيب آخر فجر الأحد خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد حسن قوله إن "فتَيَين أُصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم؛ أحدهما بالرصاص الحي في الصدر وتوفي متأثرًا بإصابته، والآخر أصيب برصاصة في الظهر ونُقل إلى المستشفى".
ووفق الوكالة، "اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين".
وأشارت الوكالة إلى اقتحام قوات الاحتلال أحياء راس العين والباشا والبلدة القديمة ومحيطها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.