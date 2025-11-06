وزير الخارجية الإيراني: "طهران لا تثق بأي دولة و القوة وحدها هي الضامن للبقاء"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران "لا تثق بأي دولة"، لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق "مصالح الشعب الإيراني".
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال لقائه صباح الخميس بعدد من طلاب الجامعات في همدان.
وأبرز عراقجي أن "الحرب التي استمرت 12 يوما كانت مدرسة كبيرة كشفت عن قدرات إيران العسكرية والعلمية"، مؤكدا أن "الصواريخ الإيرانية أثبتت فاعليتها في ساحة القتال الحقيقية وتمكنت من تجاوز الدفاعات والوصول إلى أهدافها بدقة، رغم الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل".
وأضاف أن تلك المواجهة أبرزت حقيقة أن "القوة وحدها هي الضامن للبقاء في نظام دولي ما زال قانون الغاب سائدا فيه".
ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية"، تناول عراقجي في حديثه أيضا الموقف من المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن الحوار "أداة أساسية لتحقيق المصالح الوطنية"، وتابع: "لا نخاف من التفاوض كما لا نخاف من القتال، والمهم أن نحافظ على عزتنا الوطنية. رفع العقوبات يجب أن يتم بطريقة شريفة تحفظ كرامة الشعب الإيراني".
وختم وزير الخارجية الإيراني بالقول: "نحن لا نثق بأي دولة، لكننا نمتلك شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة مع روسيا والصين في إطار اتفاقيات واضحة، وسنواصل هذا التعاون وفق تلك الأسس، معتمدين أولاً وأخيراً على شعبنا".