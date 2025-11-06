وزير الخارجية الإيراني: "طهران لا تثق بأي دولة و القوة وحدها هي الضامن للبقاء"

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية"، تناول عراقجي في حديثه أيضا الموقف من المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن الحوار "أداة أساسية لتحقيق المصالح الوطنية"، وتابع: "لا نخاف من التفاوض كما لا نخاف من القتال، والمهم أن نحافظ على عزتنا الوطنية. رفع العقوبات يجب أن يتم بطريقة شريفة تحفظ كرامة الشعب الإيراني".