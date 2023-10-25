دون وقف لإطلاق النار.. "سوناك" يدعو إلى توقُّف محدود للعمليات العسكرية في غزة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إلى توقُّف العمليات العسكرية لفترات محددة؛ للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون تنفيذ وقف لإطلاق النار.
وذكر "سوناك" أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر (تشرين الأول)"، وفقًا لـ"رويترز".
وطالب بتمكين المواطنين البريطانيين من مغادرة غزة، وبتحرير الرهائن لدى حركة حماس، وبتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال "سوناك" أمام البرلمان خلال الجلسة الأسبوعية لطرح الأسئلة على رئيس الوزراء: "لتحقيق كل هذا يجب توفير بيئة أكثر أمانًا؛ ما يتطلب بالطبع التوقف لفترات محددة. وهو أمر مختلف عن وقف إطلاق النار".