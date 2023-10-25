دون وقف لإطلاق النار.. "سوناك" يدعو إلى توقُّف محدود للعمليات العسكرية في غزة

وقال "سوناك" أمام البرلمان خلال الجلسة الأسبوعية لطرح الأسئلة على رئيس الوزراء: "لتحقيق كل هذا يجب توفير بيئة أكثر أمانًا؛ ما يتطلب بالطبع التوقف لفترات محددة. وهو أمر مختلف عن وقف إطلاق النار".