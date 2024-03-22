20 قتيلاً في هجوم انتحاري في قندهار الأفغانية
أسفر هجوم انتحاري الخميس في مدينة قندهار الأفغانية، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب سلطات طالبان التي نسبت الهجوم إلى تنظيم داعش، في حين ذكر مصدر طبي أن الحصيلة أعلى بكثير وبلغت 20 قتيلاً.
ووقع الهجوم صباحًا أمام أحد البنوك في المدينة الكبرى جنوب أفغانستان معقل حركة طالبان.
وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار، إنعام الله سمنغاني لوكالة فرانس برس: “اليوم قرابة الساعة الثامنة (03,30 ت غ) في مدينة قندهار… وقع تفجير انتحاري قُتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قانع لوكالة فرانس برس بعد ساعات قليلة: “بحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش”.
وأضاف قانع أن “الوزارة تأخذ هذا الاعتداء على محمل الجد. وسيتم التعرف على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة”، مؤكدًا أن عدد الضحايا لم يرتفع مقارنة بالإعلان الأولي.
لكن مصدرًا طبيًا أفاد مساء لوكالة فرانس برس أن حصيلة الضحايا أعلى بكثير.
وأعلن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “مستشفى مرويس استقبل صباحًا 20 جثة بعد الانفجار”.