20 قتيلاً في هجوم انتحاري في قندهار الأفغانية

أسفر هجوم انتحاري الخميس في مدينة قندهار الأفغانية، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب سلطات طالبان التي نسبت الهجوم إلى تنظيم داعش، في حين ذكر مصدر طبي أن الحصيلة أعلى بكثير وبلغت 20 قتيلاً.