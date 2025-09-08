"وثيقة مسرّبة".. الدول الأوروبية تتراجع عن التزاماتها لمعالجة أزمة التغير المناخي

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة، تبقى المفوضية الأوروبية ودول أعضاء رئيسية في خلاف حاد بشأن أهداف خفض الغازات الدفيئة. والوثيقة المسرّبة، التي حصلت عليها "الغارديان"، تظهر فراغات وأقواسًا مربعة بدلًا من الأرقام الرئيسية، مما يشير إلى غياب اتفاق حتى في المراحل المتأخرة. ويقول الخبراء: "إن هذا الوضع يعكس ترددًا خطيرًا، حيث أصبحت الأزمة المناخية أكثر حدّة، مع ارتفاع درجات الحرارة وكوارث طبيعية متكررة".