"البديوي": دول الخليج تسعى لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية

عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان.