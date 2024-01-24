"البديوي": دول الخليج تسعى لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية

عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تسعى للدخول باتفاقيات استراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصادياتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية؛ بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.