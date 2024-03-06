واشنطن تتوعّد بـمحاسبة الحوثيين بعد استهداف ناقلة بضائع وسقوط قتيلين

وذكر المسؤول أن الصاروخ هو الخامس المضاد للسفن الذي يطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في غضون يومين، مشيرًا إلى أن اثنين (بما فيهما الأخير) طالا سفينتين تجاريتين بينما أسقطت مدمرة أمريكية ثالثًا.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها استهدفت سفينة الشحن "ترو كونفيدانس" في خليج عدن بالصواريخ.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر ملاحي إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس" فقدوا وأُصيب أربعة آخرون بحروق شديدة، بعد أن لحقت أضرارًا بالسفينة قبالة سواحل اليمن.

وكانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، قد أفادت بأنها تلقت بلاغًا عن "انفجار" قرب سفينة شحن ترفع علم باربادوس، على بُعد 57 ميلاً بحريًا إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت "أمبري": إن "سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب من ناقلة البضائع المملوكة للولايات المتحدة، والتي ترفع علم باربادوس"، محذرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر في نوفمبر تحت ذريعة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا للفلسطينيين في غزة.

وردّت القوات الأمريكية والبريطانية باستهداف مواقع للحوثيين الذين اعتبروا تلك المصالح الأمريكية والبريطانية أهدافًا مشروعة أيضًا.