"كيسنجر": حان الوقت لإحلال السلام في أوكرانيا للحد من نشوب حرب عالمية

وأشار إلى أنه اقترح في مايو (أيار) الماضي، وقفًا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل مفاوضات.