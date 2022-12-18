"كيسنجر": حان الوقت لإحلال السلام في أوكرانيا للحد من نشوب حرب عالمية

ذكر الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، اليوم (الأحد)، أن الوقت يقترب من أجل إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا؛ للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى.
وقال "كيسنجر"، في مقال بمجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية تحت عنوان "سُبل تجنب حرب عالمية أخرى": "إن الوقت يقترب للبناء على التغييرات الإستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وعبّر أنه "يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، لأن خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى".
وأشار إلى أنه اقترح في مايو (أيار) الماضي، وقفًا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكن شبه جزيرة القرم ستبقى محل مفاوضات.
وحذر "كيسنجر" من أن الرغبة في أن تبدو روسيا كدولة عاجزة أو حتى السعي إلى تفكيكها قد تطلق العنان للفوضى.
ولفت إلى أن تفكيك روسيا أو تدمير قدرتها على ممارسة السياسة الإستراتيجية، يمكن أن يحول أراضيها التي تضم 11 منطقة زمنية إلى فراغ متنازع عليه.