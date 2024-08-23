بالفيديو.. لماذا يُسلّم الغرب أوكرانيا نماذج مطاطية قابلة للنفخ من مقاتلات "إف-16"؟

يُذكر أن وسائل الإعلام أفادت في 1 أغسطس، بوصول دفعة من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، وبعد 4 أيام سجل فلاديمير زيلينسكي مقطع فيديو على خلفية الطائرات التي تبيّن لاحقًا أنها مجرد نماذج بالحجم الطبيعي ولكن غير قابلة للنفخ، ويُفترض أن مثل هذه "الفخاخ" المصنوعة من الطائرات التي خرجت من الخدمة سيتم عرضها أيضًا في المطارات الأوكرانية.