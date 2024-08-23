بالفيديو.. لماذا يُسلّم الغرب أوكرانيا نماذج مطاطية قابلة للنفخ من مقاتلات "إف-16"؟

كشف معرض الأسلحة والممتلكات العسكرية في جمهورية التشيك عن نموذج مطاطي قابل للنفخ من مقاتلة "إف-16" وعليه العلَم الأوكراني.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت صحيفة "فويني أوبزريفاتيل" (المحلل العسكري) الروسية إن كييف تحصل من الغرب، إلى جانب طائرات "إف-16" الحقيقية، على نماذج مطاطية كهذه لتستخدمها كأهداف كاذبة.
وبالإضافة إلى الأعلام الأوكرانية تم تجهيز الطائرة القابلة للنفخ بضاغط خاص بها وغطاء زجاجي شفاف لقمرة القيادة وحتى أشرطة حمراء تشير إلى المكونات التي يجب إزالتها قبل القيام برحلة جوية، فضلًا عن قبعات ومقابس وما إلى ذلك.
وحسب موقع تليفزيون "TWZ" الروسي، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو ظهرت فيها نموذج مطاطي من الطائرة ونموذج لدبابة.
يُذكر أن وسائل الإعلام أفادت في 1 أغسطس، بوصول دفعة من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، وبعد 4 أيام سجل فلاديمير زيلينسكي مقطع فيديو على خلفية الطائرات التي تبيّن لاحقًا أنها مجرد نماذج بالحجم الطبيعي ولكن غير قابلة للنفخ، ويُفترض أن مثل هذه "الفخاخ" المصنوعة من الطائرات التي خرجت من الخدمة سيتم عرضها أيضًا في المطارات الأوكرانية.