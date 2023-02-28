فنلندا تشيد سورًا على الحدود الروسية وتقترب من عضوية حلف الناتو

وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتًا مؤيدًا)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضًا مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.