بعد ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 40 عامًا.. التضخم يقصم ظهر البريطانيين

ارتفع التضخم في بريطانيا إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 40 عامًا في يونيو الماضي، مفاقمًا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة؛ ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل؛ بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم "الأربعاء".