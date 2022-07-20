بعد ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 40 عامًا.. التضخم يقصم ظهر البريطانيين

ارتفع التضخم في بريطانيا إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 40 عامًا في يونيو الماضي، مفاقمًا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة؛ ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل؛ بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم "الأربعاء".
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الأسعار زادت للمستهلكين بنسبة 9.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة في الأسعار منذ 1982.
وتسارع التضخم من 9.1 في المئة في مايو إلى 9.4 في المئة في يونيو، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة 9.3 في المئة الشهر الماضي.
وتشهد زيادة الأسعار ارتفاعًا بوتيرة أسرع من الأجور في بريطانيا؛ ما زاد معاناة الأسر البريطانية، مع توقعات بأن تتخطى نسبة التضخم مستوى 11 في المئة في أكتوبر المقبل، بعد إقرار زيادة جديدة في أسعار الطاقة.