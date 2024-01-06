تصدر قرارها في 5 مارس.. المحكمة العليا تقرّر مصير "ترامب" في السباق الرئاسي

ستقرّر المحكمةُ العليا الأمريكية ما إذا كان يمكن استبعاد الرئيس السابق "دونالد ترامب" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
يأتي ذلك على إثر القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو بإبعاد "ترامب" من الانتخابات التمهيدية للولاية، وفي غضون ذلك اتّهم "ترامب" الرئيسَ الحالي "جو بايدن" باستخدام "الحكومة كسلاح" ضده.
ويضع هذا الإعلانُ المحكمةَ العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية؛ إذ إنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولاية كولورادو لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدّد بشكل كبير مستقبلَ ترامب السياسي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".
من المتوقّع أن يصدر القرار قبل الخامس من مارس المقبل، وستبدأ المحكمة بالاستماع للأدلّة الشفهية في قضية هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، في الثامن من فبراير المقبل.