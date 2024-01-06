تصدر قرارها في 5 مارس.. المحكمة العليا تقرّر مصير "ترامب" في السباق الرئاسي

ويضع هذا الإعلانُ المحكمةَ العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية؛ إذ إنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولاية كولورادو لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدّد بشكل كبير مستقبلَ ترامب السياسي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".