لأوّل مرة في تاريخه.. انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان خلال 2024

وذكرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعدُّ اعترافًا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.