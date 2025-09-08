لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي، فإن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، سيقدم استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.



ويُنتظر أن يعين الرئيس الفرنسي رئيس وزراء جديدًا لتشكيل حكومة جديدة، وسط توتر سياسي متصاعد، يُجبر ماكرون على اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.