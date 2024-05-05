وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع قادتها حول الاتفاق المحتمل للهدنة

وقالت: "تؤكد حماس تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".