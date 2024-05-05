العالم
وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع قادتها حول الاتفاق المحتمل للهدنة
سلَّم الوسطاء رد الحركة
أعلنت حركة "حماس" اليوم الأحد أن وفدها غادر القاهرة عقب جولة مفاوضات؛ للتشاور مع قيادة الحركة حول اتفاق محتمل للتهدئة وتبادُل الأسرى مع إسرائيل.
وأوضحت "حماس" في بيان أن الوفد سلَّم الوسطاء في مصر وقطر ردها؛ إذ جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.
وقالت: "تؤكد حماس تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".
وفي السياق نفسه، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر، وصفته بالمطلع على المفاوضات، أن وفد "حماس" سيعود للقاهرة الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال المفاوضات.