أمين الجامعة العربية: الوضع في قطاع غزة كارثي.. ويضع "القيم العالمية" على المحك

وأوضح "أبو الغيط" للمفوض السامي أن هناك شعورًا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميًّا، وعلى العالم الغربي أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذّرًا من مغبّة انعكاساته مستقبلًا، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها.