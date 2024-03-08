بطائرات مسيّرة.. هجوم أوكراني على بلغورود الروسية يخلّف قتيلين ويصيب ثالثًا

وأفادت السلطات، أمس الخميس، بإصابة شخص في الهجوم على المنطقة القريبة من الحدود مع روسيا والواقعة على خط المواجهة، ونشرت السلطات تقريرًا محدثًا اليوم الجمعة أوضحت فيه انتهاء أعمال الإنقاذ. ونُقل ستة مصابين إلى المستشفيات.