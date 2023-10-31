مستشار الرئيس الفلسطيني: موافقة عربية على عقد قمة طارئة بالمملكة في 11 نوفمبر

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، اليوم (الثلاثاء): "إن هناك موافقة عربية على عقد القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 11 نوفمبر في السعودية".
وأوضح "الهباش" أن القمة لديها هدف أساسي، وهو وقف إطلاق النار ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لـوكالة أنباء العالم العربي.
ولفت إلى أن الأولوية الآن لوقف العدوان، والسلطة الفلسطينية مستعدة لفعل كل شيء من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت أمس تلقيها طلباً رسمياً من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل.