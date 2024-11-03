"كمال عدوان" في غزة: جرحى بلا علاج ومنع للوفود الطبية وسط تصعيد إسرائيلي

وأضاف أبو صفية أن الطواقم الطبية المتخصصة لم تتمكن من الوصول إلى شمال غزة، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي دخول أي وفود طبية. وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض السماح لسيارات الإسعاف بدخول المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور.