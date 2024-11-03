"كمال عدوان" في غزة: جرحى بلا علاج ومنع للوفود الطبية وسط تصعيد إسرائيلي

أفاد مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة تسبب في أضرار كبيرة بالمستشفى. وأوضح أن عمليات القصف المكثفة طوال الليلة الماضية استهدفت مناطق سكنية حول المستشفى، منها منطقة اليمن السعيد، مما أدى إلى تحطم معظم الأبواب والنوافذ في مبنى المستشفى.
وأضاف أبو صفية أن الطواقم الطبية المتخصصة لم تتمكن من الوصول إلى شمال غزة، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي دخول أي وفود طبية. وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض السماح لسيارات الإسعاف بدخول المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور.
وأشار مدير المستشفى إلى أن هناك 120 جريحاً حالياً في المستشفى، معظمهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، لكن نقص الإمكانيات يحول دون تقديم الرعاية اللازمة لهم.
وتعرض مستشفى كمال عدوان يوم الخميس لقصف إسرائيلي استهدف الطابق الثالث، مما أدى إلى اشتعال النيران في مخزن الأدوية والمستلزمات الطبية، التي كانت قد وصلت قبل خمسة أيام من منظمة الصحة العالمية.