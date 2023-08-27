تحطم مروحية أمريكية على متنها 20 جندياً من قوات المشاة البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، الأحد، أن طائرة تقل أفراداً من الجيش الأميركي تعرّضت لحادث في أثناء مهمة تدريبية في الإقليم الشمالي بأستراليا، في حين قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (أيه.بي.سي) إن شخصاً من المصابين حالته حرجة.