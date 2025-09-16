المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستعرض تعليق بعض بنود التعاون مع إسرائيل

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أنها قررت عرض تعليق بعض من قطاعات التعاون مع إسرائيل ضمن الشراكة التي تربطها معها في إطار التعاون المتوسطي.
وقالت المفوضية: "إن الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس، ستقدّم تفاصيل التحرك خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمفوضية غدًا الأربعاء".
وكانت رئيسة المفوضية أعلنت أمام البرلمان الأوروبي عن أن الجهاز التنفيذي قرر التحرك ضد إسرائيل وتقنين التعامل معها، بسبب الانتهاكات الخطيرة المسجلة في قطاع غزة، مبينة أن بعض التدابير المقترحة من المفوضية ستتطلب موافقة الدول الأعضاء.