المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستعرض تعليق بعض بنود التعاون مع إسرائيل

وكانت رئيسة المفوضية أعلنت أمام البرلمان الأوروبي عن أن الجهاز التنفيذي قرر التحرك ضد إسرائيل وتقنين التعامل معها، بسبب الانتهاكات الخطيرة المسجلة في قطاع غزة، مبينة أن بعض التدابير المقترحة من المفوضية ستتطلب موافقة الدول الأعضاء.