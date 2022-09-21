عقب إعلان "بوتين" التعبئة.. اعتقالات واحتجاجات وخروج جماعي من روسيا

وأظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة، الأربعاء، أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، في مؤشر على خروج جماعي على ما يبدو للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في قرار الرئيس الجديد.