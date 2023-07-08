فرنسيون ينظمون "مسيرات حزن وغضب" ضد عنف الشرطة

وكشف موت "نائل" (17 عامًا) وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.