أكثر من 47 ألف شهيد ومفقود في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة ضحاياها معظمهم من الأطفال والنساء وعائلات بأكملها، مشيرةً إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في مناطق متفرقة من القطاع، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.