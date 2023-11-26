سيراليون.. إعلان حظر التجوّل في البلاد عقب هجوم على مخزن أسلحة في العاصمة

أعلنت سيراليون، الأحد، حظراً للتجوّل في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة (فاشلة) للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون.
وفيما أفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن، أكّدت وزارة الإعلام في بيان "أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع".
وأضافت وفق "فرانس برس": "تمّ فرض حظر للتجوّل بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه فيهم".
ولم يقدم البيان أيّ تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.
وشهدت سيراليون، البلد الناطق بالإنجليزية في غرب إفريقيا، أزمة سياسية حادّة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو 2023.
فقد أكّدت الشرطة في مطلع أغسطس، أنها أوقفت عديداً من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عامٍ من أعمال شغبٍ دامية وقعت في أغسطس 2022 وخلفت أكثر من ثلاثين قتيلاً.