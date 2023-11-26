سيراليون.. إعلان حظر التجوّل في البلاد عقب هجوم على مخزن أسلحة في العاصمة

فقد أكّدت الشرطة في مطلع أغسطس، أنها أوقفت عديداً من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عامٍ من أعمال شغبٍ دامية وقعت في أغسطس 2022 وخلفت أكثر من ثلاثين قتيلاً.